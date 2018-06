Afrique: Le Président chinois invite João Lourenço au forum Afrique-Chine

En 2017, le commerce entre l'Angola et la Chine a augmenté de 43,42% à 22,34 milliards de dollars, la Chine a acheté des marchandises en Angola d'une valeur de 20.047 USD et ayant vendu des biens d'un montant de 2297 millions de dollars.

Les deux pays ont établi des relations diplomatiques en 1983, mais renforcées depuis 2002, lorsque le géant asiatique a accordé des fonds à l'Angola pour récupérer et construire des routes, des voies ferrées, des aéroports et d'autres infrastructures structurantes.

A cette occasion, le diplomate angolais a transmis les salutations du Président João Lourenço au leader chinois, exprimant son engagement à continuer de travailler pour renforcer les liens économiques et bilatéraux et attirer davantage d'investissements chinois pour diversifier l'économie angolaise.

Le document précise que Xi Jinping suit de près les transformations en cours en Angola et "confie entièrement dans le leadership du chef de l'Etat angolais, João Lourenço, et est prêt à apporter son soutien institutionnel au leader angolais".

