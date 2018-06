Cote d'Ivoire: Asaci - Bakayoko Saliou, élu nouveau président

Le représentant du ministre de l'économie et des finances, Simplice Kouakou Ba a pour sa part félicité l'Asaci pour ces performances réalisées avant d'égrener les différents obstacles qui minent le secteur. A savoir, la sous-tarification de l'assurance automobile, l'indemnisation hors délai réglementaire et dans la transmission des dossiers annuels.

Johson Boa, est par ailleurs souligné que le bureau exécutif a poursuivi la mise en œuvre de son plan d'actions, notamment le renforcement des relations avec la tutelle, le ministère de l'Economie et des Finances, les partenaires nationaux et internationaux, l'assainissement de la branche santé, le règlement rapide des sinistres matériels autos.

Concernant la branche automobile, le chiffre d'affaire est passé de 62 milliards de F Cfa à 65 milliards de F Cfa et demeure la première branche avec 35% des parts de marché. Pour ce qui est de l'assurance incendie, on enregistre une hausse de 8.34% avec un chiffre d'affaire qui est passé de 31 milliards à 34 milliards de F Cfa.

En sus, il a promis finaliser les projets en cours. A savoir, la gestion des fonds en déshérence, à la fiscalité sur l'assurance vie et non vie, l'assainissement de l'assurance maladie et surtout la poursuite de l'amélioration de l'image de la corporation par le règlement rapide des sinistres.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.