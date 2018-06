Cote d'Ivoire: Inondations - Le gouvernement décaisse 2 milliards Fcfa pour la réalisation de plusieurs mesures

Le Conseil national de sécurité a tenu ce jeudi 21 juin, une réunion extraordinaire présidée par le Chef de l'État, Alassane Ouattara, suite aux inondations qui ont occasionné officiellement 20 morts et de nombreux dégâts matériels.

Le porte-parole du Conseil, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, a annoncé une enveloppe d'urgence de 2 milliards de Fcfa pour la réalisation de plusieurs mesures.

Il s'agit d'une assistance financière d'un million de Fcfa à chaque famille ayant enregistré des décès, la prise en charge des frais liés aux obsèques. Une assistance en vivres et non vivres pour les familles déplacées, le pré-positionnement 24h sur 24 de forces mixtes de défense et de sécurité dans chacun des quartiers et site à risques pour la sécurisation des domiciles et l'assistance en tout genre.

La mobilisation de 200 camions et 1650 éléments des forces de défense et de sécurité pour dégager toutes les rues des gravats et assister les populations pour le nettoyage de leur domicile. Le curage systématique de tous les caniveaux, notamment dans les quartiers à risques.

Des mesures préventives ont aussi été arrêtées par le Conseil à savoir, la destruction des constructions réalisées dans des bassins d'orages et sur les ouvrages de drainage et d'assainissement. Le déguerpissement de toutes les personnes vivant dans des zones à risques. La mise en place de postes avancés de premiers secours dans tous les quartiers sensibles, etc.

Le Chef de l'État a réitéré ses condoléances aux familles des disparus et souhaité ses prompts rétablissements aux blessés face à ce drame qui a endeuillée la Côte d' Ivoire, souligne Sidiki Diakité.