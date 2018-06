Cote d'Ivoire: Alassane Ouattara - "Nous serons très ferme à l'endroit de ceux qui construisent sur les voies publiques"

Le Président de la République se dit écœuré de ce qui s'est produit dans la nuit du lundi 18 au mardi 19 juin. « La vie humaine n'a pas de prix et nous ne devons pas continuer de subir des situations de ce genre. Je suis totalement offusqué et meurtri et je voudrais dire à tous nos concitoyens: de grâce, aidez-nous par discipline, par civisme », a plaidé le Chef de l'État.

«Nous serons très ferme à l'endroit de ceux qui construisent sur les voies publiques parce qu'effectivement, le fait que les constructions anarchiques se trouvent un peu partout, cela est l'une des causes principales», a annoncé Alassane Ouattara, à l'issue d'une visite des lieux sinistrés de la Riviera-Allabra et la Riviera Palmeraie, dans la commune de Cocody.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.