Cote d'Ivoire: Après les inondations, le gouvernement annonce des aides

Les pieds dans la boue de la cité Allabra, Alassane Ouattara a tenu à constater de ses yeux l'ampleur des dégâts. Les familles éplorées sont réconfortées par le chef de l'Etat : « On a pris la décision, on va vraiment venir en aide ». Cette mère de famille décrit au président l'eau qui monte inexorablement à l'intérieur de sa maison ; elle a été le témoin de la noyade d'un de ses proches : « C'était à son tour de monter, il y avait de l'eau partout, il a dit : "maman, mon pied est coincé. Je ne peux pas sortir" ». « Toutes nos condoléances » lui répond le président ivoirien.

Après les inondations meurtrières du début de semaine à Abidjan, le gouvernement a annoncé une enveloppe de deux milliards de francs CFA (trois millions d'euros) qui doivent être distribués aux familles des victimes et aux sinistrés. Des distributions de vivres et d'équipements de première nécessité sont également prévues. Et, au terme d'un Conseil de sécurité d'urgence, le président Alassane Ouattara s'est rendu lui-même sur les lieux du drame.

