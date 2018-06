Cote d'Ivoire: Touré Ahmed Bouah - "On doit contraindre les aménageurs fonciers à réaliser les travaux de drainage d'eau"

J'invite d'ailleurs l'État à affecter à d'autres aménageurs sérieux et crédible l'axe Abidjan-Bassam et l'axe Abidjan-Songon afin de mettre fin au développement informel tentaculaire du tissu urbain du District d'Abidjan source du mal saisonnier d'Abidjan.

En ma qualité d'expert, je félicite l'État mais, il ne faut pas perdre de vue qu'au lieu de 530 milliards, il en faut 30 fois plus si on veut corriger les insuffisances qui étalent aujourd'hui les faiblesses de l'aménagement du grand Abidjan.

L'État devrait appeler toutes les expertises autour de cette question cruciale. En ce qui me concerne, l'attelage du privé et de l'État en s'appuyant sur les dispositions de la loi 97-524 du 04 septembre 1997 et ses décrets subséquents pourrait être une alternative crédible et concrète.

Au moins, la pluie est venue nous rappeler une constante : l'échec de la politique d'urbanisation et de construction en Côte d'Ivoire et c'est un paradoxe au regard des expertises avérées en Côte d'Ivoire. Au-delà de l'émotion, il nous revient de penser à une alternative crédible à la politique actuelle.

Souvent on évoque l'incivisme. C'est vrai qu'il y a l'incivisme des gens, mais depuis ces dernières années l'extension de la ville d'Abidjan se fait sous la pression de l'évolution démographique accélérée, accroît de jour en jour des zones à risque. Chaque année, autour de mille hectares non viabilisés viennent se greffer à la ville. Ce qui accroit les risques pour les populations.

Si on s'étant sur des superficies allant de zéros à des milliers d'hectares sans que ces espaces soient pourvus des systèmes de drainage d'eau usées ou pluviales, lorsqu'il pleut, l'eau ne sachant où aller, évidemment draine avec elle, tout ce qu'elle peut trouver sur son chemin, homme, voiture, maison et autres.

