Ile Maurice: Mauritius National Investment Authority - Les travailleurs évincés

La source proche du milieu remarque qu'il faut se demander comment l'on choisira les membres du comité. «Sous le régime actuel, certains membres sont là depuis plus de six ans. Ce n'est pas normal.»

Si en ce moment ces comités d'investissements sont tripartites, soit constitués de représentants d'employés, d'employeurs et de techniciens du ministère de la Sécurité sociale, cela ne sera plus le cas sous la Mauritius National Investment Authority.

Le but est de mieux structurer la Mauritius National Investment Authority. Mais du coup, il se pourrait que les représentants des employés et des employeurs qui versent de l'argent à ces fonds ne puissent plus faire partie du processus de prise de décision.

«En ce moment, les comités pour les fonds du NSF et du NPF sont constitués de personnes qui ne comprennent pas forcément la finance et l'investissement», explique une source proche du dossier.

Ils craignent que les employés et employeurs qui ont actuellement un contrôle sur les investissements des fonds ne l'aient plus, une fois que ceux-ci passeront sous l'égide de la Mauritius National Investment Authority qui devrait bientôt voir le jour.

