Seychelles: Le président part jeudi pour une visite d'Etat en Inde

Le président des Seychelles, Danny Faure, quitte le pays, jeudi, pour effectuer une visite d'Etat en Inde, a annoncé State House. La visite du président Faure fait suite à l'invitation du président Ram Nath Kovind et aura lieu du 22 au 27 juin.

Le chef de l'Etat des Seychelles se rendra d'abord à Ahmedabad au Gujarat, l'Etat le plus occidental de l'Inde, et à Goa sur la côte ouest, avant la visite d'Etat les 25 et 26 juin 2018.

A Ahmedabad, M. Faure visitera de prestigieuses institutions d'enseignement supérieur indienne tel que l'Institut Indienne de gestion et l'Université des sciences judiciaires du Gujarat. À Goa, il visitera la base aérienne indienne.

M. Faure se rendra ensuite à New Delhi où il rencontrera le président, le vice-président et d'autres hauts fonctionnaires. Le président aura également des entretiens bilatéraux avec le Premier ministre de l'Inde, Narendra Modi.

La délégation des Seychelles comprendra également le ministre de la pêche et de l'agriculture, Charles Bastienne, et la ministre de l'habitat, de l'infrastructure et du transport terrestre, Pamela Charlette.

L'Inde et les Seychelles, un groupe de 115 îles dans l'océan Indien occidental, ont bénéficié d'une longue amitié depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1976.

Les deux pays ont établi des relations dans les domaines de la défense et de la sécurité maritime grâce auxquelles l'Inde a aidé à patrouiller les eaux des Seychelles et à fournir de l'équipement aux forces de défense de la nation insulaire.

Après que les Seychelles et l'Inde aient signé un accord pour construire des installations militaires sur l'île éloignée d'Assumption, le projet a rapidement suscité la controverse, le gouvernement soutenant le plan, mais les membres de l'opposition à l'Assemblée nationale ainsi que de nombreux citoyens étant contre.

Lors de sa conférence présidentielle au début du mois, M. Faure a déclaré que la question d'une base militaire sur l'île d'Assomption est terminée et ne sera pas discutée avec le Premier ministre indien Narendra Modi lors de sa visite d'Etat.

M. Faure sera le deuxième président des Seychelles à entreprendre une visite d'État en Inde. L'ancien président James Michel a visité le pays d'Asie du Sud en août 2015.