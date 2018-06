Ile Maurice: Rivière-Noire - Le sport pour tous et sous toutes ses formes

L'importance du sport en tant que loisir dans la région, surtout dans des villages stigmatisés, est un sujet que les forces vives ne cessent de répéter et l'Académie de cyclisme leur permet de respirer et de se développer.

Ce sport permet aux jeunes de développer des liens de fraternité et d'amitié, tout en prenant du plaisir. Certains d'entre eux y ont pris goût et sont déjà prêts pour la compétition catégorie minime qui aura lieu ce week-end.

Il est estimé que la dernière rencontre du tournoi, qui décidera du champion, sera disputée au stade Germain Commarmond, à Bambous, d'ici un peu plus d'un mois, et que ce sera l'occasion pour le village de faire la fête.

«Nous avons mis en place un système d'élimination directe pour les rencontres entre les équipes et cela avance bien. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est le nombre de spectateurs que les matchs attirent», déclare Kemraz Ortoo, le conseiller, qui représente le village de Gros-Cailloux au conseil de district de Rivière-Noire. «Lors du dernier match le weekend précédent, les spectateurs sont venus en foule.»

Plus loin, depuis quelques semaines déjà, c'est la fête presque tous les week-ends avec la tenue d'un tournoi de football sur le terrain de jeux. Treize équipes issues de quatre villages, soit Richelieu, Albion, Gros-Cailloux et Canot, y participent.

C'est une forme de contrôle de soi. «L'aïkido est un art martial japonais dont la philosophie est d'utiliser la force de son agresseur contre lui», rappelle-t-il. «Le dojo est aussi affilié à l'Aikido Association International et des maîtres chevronnés et expérimentés sont envoyés régulièrement ici pour évaluer et surtout faire monter en grade les élèves de l'Aikido Ryu.»

Se maintenir en forme est d'une importance capitale pour être en bonne santé. Et certains se sont lancés dans différentes activités à l'ouest de l'île, destinées aux adultes comme aux plus jeunes.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.