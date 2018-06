Ile Maurice: Peroomal Veeren transféré à La Bastille

Le transfert s'est fait ce vendredi 22 juin, vers 5 heures. C'est sous forte escorte policière que le caïd Peroomal Veeren, incarcéré jusqu'ici à la prison centrale de Beau-Bassin, a été conduit à la New High Security Prison de La Bastille, à Phoenix. À ce stade, peu de détails ont filtré sur les raisons de ce transfert.

Le trafiquant de drogue était précédemment incarcéré à la prison de Melrose. Jusqu'à ce qu'une fête d'anniversaire, célébrée en grande pompe au centre pénitentiaire, le 25 septembre 2016, lui coûte cher.

À cette occasion, il avait même eu droit à un gâteau et de la drogue avait été distribuée à d'autres détenus. Une chaîne en or, estimée à Rs 1 million, avait également été trouvée sur lui.

Depuis, c'est à la prison de Beau-Bassin que Peroomal Veeren purgeait sa lourde peine. Il avait, en effet, été condamné à 34 ans de prison en 2010 sous une charge de «attenpt to possess dangerous drug for the purpose of distribution» sous les articles 30 (1) (f) (ii), 41 (3) (4), 47 (2) et 47 (5) (a) de la Dangerous Drugs Act ainsi qu'en vertu des articles 2 et 45 de l'Interpretation and General Clauses Act. Une sentence maintenue par la Cour d'Assises en 2012.