Congo-Brazzaville: Le ministre mauritanien des Affaires étrangères reçoit les copies figurées des lettres de créance du nouvel ambassadeur du Congo

Luc-Jean Saint-Vito Aka Evy a profité de cette occasion pour transmettre de vive voix les salutations fraternelles du président Denis Sassou N'Guesso. Il a renouvelé sa volonté sur la relance dynamique de relations entre les deux pays, plus particulièrement sur le plan économique et de la pêche avec la mise en place d'une commission d'experts devant aboutir à la tenue d'une commission mixte de coopération.

On se souvient que cela avait été pour lui l'occasion de saluer les efforts inlassables déployés par son homologue congolais, Jean Claude Gakosso, ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Congo, sous l'autorité du chef de l'Etat, Denis Sassou NGuesso, président du Comité de haut niveau de l'UA sur la Libye, pour mettre fin à la crise dans ce pays

