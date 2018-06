Congo-Brazzaville: Championnat national de football - La Mancha se relève

Déstabilisée à la fin de la phase-aller, la meilleure équipe pontégrine au championnat national se reprend petit à petit. Les poulains de Jean Maie Claude Kenzo ont remporté leur deuxième victoire d'affilée en s'imposant, un but à zéro, face à Patronage Saint-Anne, le 20 juin, au Complexe sportif de Pointe-Noire, en match comptant pour la 17e journée.

Vainqueur du premier match retour du championnat face à Nico-Nicoyé, 1-0, la Mancha a réédité le même exploit en battant Patronage sur le même score. Les protegés du président Éric Moandhalt ont été déstabilisés à la fin de la phase aller après la démission de leur entraîneur, Ghislain Tchiamas, le lendemain de leur élimination en coupe de la Confédération africaine de football. La Mancha terminait la phase aller en fauteuil roulant avec près de trois défaites successivement.

En effet, consciente de l'enjeu de la compétition et pour se concilier avec son public, l'équipe a abordé la phase retour avec plus de détermination et de sérénité. Soulignons toutefois que malgré les défaites enregistrées à la fin de la mi-saison, La Mancha n'a pas perdu sa quatrième place du classement provisoire grâce aux points accumulés au début de la compétition. Outre cette rencontre opposant La Mancha à Patronage, l'AS Cheminots, toujours cinquième au classement provisoire, a courbé l'échine devant Diables noirs, 2 buts à 0.

Cependant, les autres représentants de la Ligue de Pointe-Noire au championnat national, à savoir V Club Mokanda et Nico-Nicoyé, n'ont pas brillé à l'extérieur. V. Club s'est incliné à Madingou face à l'AC Léopards de Dolisie, 3-0, et à Owando, Nico-Nicoyé a été accueilli froidement par AS Otoho, 0-1. À l'issue de cette 17e journée, le top cinq reste inchangé avec Diables-noirs en tête, suivi de l'AS Otoho 3e, AC Léopards 4e, La Mancha et 5e l'AS Cheminots. Nico-Nicoyé demeure lanterne rouge du championnat national.