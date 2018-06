Congo-Kinshasa: Santé - Le Japon alloue 700 000 dollars à l'Unicef pour éradiquer le virus d'Ébola

La dotation s'inscrit dans le cadre de la réponse à la maladie qui continue de sévir en République démocratique du Congo (RDC), notamment dans la province de l'Equateur.

Les fonds serviront à soutenir des activités de lutte contre l'epidemie d'Ébola, dans le domaine de la communication communautaire et de l'assistance psychosociale aux familles touchées. Selon le Dr Gianfranco Rotigliano, représentant de l'Unicef en RDC, le soutien du Japon aidera son institution à poursuivre ses activités afin de contenir la maladie et d'en mettre fin dans un proche avenir.

Depuis la déclaration de l'épidémieà virus d'Ébola dans la province de l'Équateur, l'Unicef a été parmi les premiers partenaires du gouvernement congolais à répondre à cette crise. Sous la coordination du ministre de la Santé publique et s'appuyant sur son expérience des précédentes épidémies, l'Unicef concentre sa réponse sur les activités de communication dans les communautés pour protéger la populations contre la maladie, sur l'approvisionnement en eau, l'hygiène et l'assainissement afin de prévenir la propagation et sur l'assistance psychosociale aux familles dont les proches ont été infectés ou en contact avec des victimes.

L'Unicef et ses partenaires ont été en mesure d'informer plus de quatre cent soixante mille personnes sur la façon de se protéger et de contenir la propagation de la maladie. Trente-sept familles ont été directement touchées par la maladie avec un soutien psychosocial et des kits ménagers. La contribution du Japon à l'Unicef profite également à l'Organisation mondiale de la santé et à l'Organisation internationale pour les migrations. Elle vise à fournir une assistance humanitaire dans les domaines de l'identification des cas actifs, du triage efficace, de la prévention des infections, du renforcement des capacités de diagnostic, de la mobilisation de la communauté, de la protection des enfants et du contrôle transfrontalier.