Maroc: Ça sent les "guignols" autour de l'équipe nationale

En bon capitaine, Mehdi Benatia n'y est pas allé de main morte

Mehdi Benatia n'a pas trop attendu pour tirer à boulets rouges sur des personnes qui s'en étaient prises à l'équipe nationale. A chaud, juste après la défaite concédée mercredi au stade Loujniki devant le Portugal, le capitaine de l'EN n'a pas tourné sa langue dans la bouche, qualifiant dans une déclaration à Bein Sport certains «proches» de la sélection de «guignols».

Pour Benatia, l'attitude de ces derniers avait changé après la déconvenue lors du premier match face à l'Iran, tonnant que «je sais bien que personne n'y pensait même des gens, malheureusement, proches de nous, nous avaient déjà tourné le dos après le premier match. Je le dis et je le répète bien, certaines personnes proches de l'équipe pensaient qu'on était devenu des enfants gâtés depuis la qualification à la Coupe du Monde, qu'on ne méritait pas d'être là ».

Benatia, l'un des plus capés de la sélection marocaine, ne s'était pas limité à ces propos, tenant à lever toute confusion en rappelant que les «guignols» en question ne sont «pas des journalistes ou d'autres personnes mais des gens proches qui ne devraient pas avoir ce genre de comportement, pourtant ils l'ont eu ». Avant d'ajouter : « Nous les joueurs, on a voulu montrer à ces guignols de quoi on est capable. Qu'on est une génération qui a beaucoup de cœur. On n'est pas les meilleurs du monde mais on a beaucoup de cœur et aujourd'hui on l'a vu. On a vu des joueurs comme Boussoufa qui font 1,50m gagner leurs duels contre des mecs qui font deux mètres. Je le cite parce que c'est le plus ancien mais je pourrais dire tout le monde. On a vu une équipe d'hommes. Je suis triste de sortir de cette compétition. Mais un grand merci à tout notre peuple».

Voilà une déclaration qui ne manquerait certainement pas de susciter des remous voire un tollé dans la demeure fédérale, d'autant plus qu'elle intervient alors que la compétition n'est pas encore terminée pour la sélection marocaine. Il est vrai que l'équipe du Maroc est officiellement éliminée mais il lui reste tout de même un troisième match de la phase de poules à disputer lundi prochain au stade de Kaliningrad contre l'Espagne. Et à propos de ce match, Mehdi Benatia a indiqué à l'AFP qu' «il faudra essayer de gagner pour sauver l'honneur. Si on fait le même match qu'aujourd'hui, on n'aura pas à avoir honte."

Ronaldo : Le Maroc a été très fort

"Le plus important était de gagner et de prendre les trois points", a expliqué Cristiano Ronaldo après la victoire étriquée du Portugal contre le Maroc (1-0).

"Je suis très content" d'avoir été élu homme du match pour la deuxième fois consécutive lors de ce Mondial, a dit Ronaldo. "Le plus important était de gagner et de prendre les trois points. Cela a été une surprise car ils étaient très forts et ont eu beaucoup d'occasions".

"L'objectif c'est de continuer à s'améliorer, le mieux est d'y aller match après match jusqu'à la qualification", a précisé Ronaldo.