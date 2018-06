Maroc: Le volume des crédits octroyés par les banques participatives évalué à 1,1 MMDH

La proportion de la population mondiale âgée de plus de 60 ans doublera entre 2000 et 2050 Plus »

Par ailleurs, M. Jouahri a fait savoir que la Banque centrale a commencé déjà à recevoir les premiers rapports de conformité Chariaa, assurant que son département ne cesse de relancer "les banques qui n'ont pas encore publié leurs rapports" et que "les choses avancent et se mettent en place petit à petit". En janvier 2017, cinq agréments de banques ainsi que trois fenêtres participatives ont été accordés par le Comité des établissements de crédit les autorisant à entamer leurs offres bancaires participatives dans le Royaume.

"Nous sommes à plus de 71 agences participatives. Celles-ci ne cessent de se multiplier, et c'est déjà pas mal", s'est félicité M. Jouahri lors d'une conférence de presse à l'issue de la deuxième réunion trimestrielle du Conseil de BAM au titre de 2018, ajoutant que le volume des crédits octroyés par ces nouvelles entités, depuis leur création, s'est chiffré à 1,1 MMDH.

