Il suffit juste d'observer son allure, sa détermination, de surcroît la teneur de son intelligence pour se faire complètement une idée de celui qui vient d'être désigné membre de la Cour Constitutionnelle depuis hier, Jeudi 21 Juin 2018, par les deux Chambres du Parlement réunies en Congrès.

Il a, honorablement, remplacé le Professeur Félix Vunduawe appelé à d'autres charges. Lui, c'est le Sénateur Mongulu T'APANGANE Polycarpe, l'élu de la Mongala depuis 2007. Un homme, une vie et un parcours gigantesque qui incarnent les valeurs républicaines. Voilà, aux grandes personnes, la nation se doit être reconnaissante, le pays de Lumumba a honoré l'un des meilleurs hommes, que dire encore ? Bravo...

Effectivement, Il n'est pas né de la dernière pluie, Mongulu T'APANGANE Polycarpe a vu le jour le 3 mars 1945, à Gemena, et est originaire du village Boso-Modanda, secteur de Boso-Melo, dans l'actuelle Province de la Mongala. Il a fait ses études primaires à Bolongo, et il sort diplômé d'Etat avec brio au célèbre Collège Saint Thomas More, à Lisala. Comme si cela ne suffisait pas, Polycarpe Mongulu a entamé ses études universitaires à Lovanium, actuelle l'Université de Kinshasa. Bachelier en Philosophie et lettres, il détient également un diplôme de Licence en Droit. Cependant, à en croire les propos de quelques-uns de ses collègues Sénateurs, les capacités intrinsèques du nouveau membre de la Cour Constitutionnelle se révèlent, visiblement, à l'œil nu et que le choix du congrès serait judicieux.

Le Sénateur d'hier, juge à la Cour constitutionnelle aujourd'hui, Polycarpe Mongulu a connu une carrière processionnelle riche et impressionnante. Tenez! En 1971, il était substitut du Procureur de la République à Boma, et puis l'année suivante, il avait endossé le costume du Premier Substitut du Procureur de la République à Matadi. Procureur général de la République près la Cour Suprême de la Justice, à tout dire, il a assumé des grandes responsabilités dans des instances judiciaires de la RDC ex Zaïre, jusqu'à devenir Avocat Général de la République et admis à l'Eméritat et à l'honorariat par décret d'organisation Judiciaire, incroyable, n'est-ce pas ?

D'emblée, avant que Polycarpe Mongulu ne soit désigné membre à la Cour Constitutionnelle, il était membre de la commission Politique Administrative et Judiciaire (PAJ) du Sénat, où il était question de traiter des matières sensibles liées au droit. Toutefois, il convient de noter que, Mongulu Polycarpe est auteur de plusieurs publications sous forme de Mercuriales. Dans les tout prochains jours, Mongulu Polycarpe va être investi par le Chef de l'Etat, Joseph Kabila, au travers d'une ordonnance pour boucler complètement le processus.