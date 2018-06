Congo-Kinshasa: Mi-Amor laisse une belle impression au Festival Jazz Kif !

Spectacle à la hauteur du grand festival. Jazz Kif était en effervescence. Une ambiance hors du commun au rythme du folklorique actualisé et authentique.

Sur scène, le célèbre griot du folklore Songye, Mputu Ebondo alias MI-AMOR CANTANDOR, a proposé un répertoire éblouissant, composé des meilleurs titres qui ont fait voyager les esprits des festivaliers, toutes races confondues. Français, Chinois, Sénégalais, Américains, Congolais, tous étaient présents et ont vécu une démonstration spectaculaire des enfants terribles du Tout Grand Basokin, qui ont marqué la cérémonie de clôture du Festival Jazz Kif, dimanche 17 juin 2018 à l'Institut Français de la Gombe (Halle de la Gombe).

Du haut de ses 35 ans de carrière musicale, MI-AMOR continue à exceller. Toujours accompagné de son armada de musiciens aguerris, le leader de BASOKIN fait valser, rêver et ragaillardir, encore une fois, le public de la Halle de la Gombe. Ont eu raisons les organisateurs du festival Jazz KIF de choisir cette légende de la culture Songye qui a réussi à électriser l'assistance, au cours de sa majestueuse prestation scénique.

Fierté de la RD. Congo. MI-AMOR et ses poulains ne peuvent que se le prévaloir. Se démarquer relève de leur credo ; et l'excellence, c'est leur affaire. Il faut dire que BASOKIN a été le seul groupe à représenter valablement le pays de Lumumba audit festival qui s'est tenu du vendredi 15 au dimanche 17 juin 2018. Et cela, dans la catégorie : musique tradi-moderne.

Un grand festival pour les grands artistes

Baptisé « Champion d'Afrique », ce groupe folklorique Songye a fait honneur aux organisateurs et aux invités venus de quatre coins du monde. Constitué des talents rodés, BASOKIN a convaincu même ceux qui ne comprennent pas sa langue maternelle. De la trempe de Feu Papa Wemba, MI-AMOR avec sa voix imposante, chante principalement en Kisongye, sa langue tribale mais aussi en français bien fignolé, et en d'autres langues bantoues. Il chante, avec dynamisme et exhibe les pas de danse, beau à voir. On retiendra qu'à travers ses chansons, le griot ne prêche que le développement, la dignité, la grandeur de l'esprit, l'amour, la sagesse, le travail, la solidarité et toutes les vertus humaines. Mais, il ne chante pas seul. L'assistance a également salué l'apport des autres musiciens tels que Muteyi Dinda Voix d'or, Kabambi, Chef Yepongo, Diesel, Kapepula.

Au-delà de la chanson, MI-AMOR et sa bande ont épaté grâce à leur chorégraphie inimaginable, spectacle sans pareil. Des surprises étaient au rendez-vous de la soirée du festival Jazz Kif qui restera, à jamais, marqué dans les annales de l'histoire du pays.

Durant les trois jours de retrouvailles, le grandiose cadre de la halle de la Gombe a dû refouler du monde. Alors que l'accès était payant.