Tunisie: Un nouveau guide destiné aux journalistes

De son côté, Mme Safa Hadj Fradj, directrice à la direction générale des Réformes et Prospectives administratives (Dgrpa), relevant de la présidence du gouvernement, a, pour sa part, indiqué que ce guide sera suivi d'un autre guide simplifié pour les fonctionnaires publics afin de leur expliquer les procédures de traitement des demandes d'accès à l'information. «Ce guide destiné aux fonctionnaires publics vient compléter et détailler une circulaire que la Présidence du gouvernement avait adressée aux administrations dans le but de les inciter à appliquer et à mettre en vigueur la loi d'accès à l'information», a-t-elle précisé.

Dans sa déclaration, notre interlocutrice a ajouté que la Présidence du gouvernement se penche, également, sur l'élaboration du cahier des charges relatif à l'appel d'offres sur une plateforme numérique pour les demandes d'accès à l'information. «Elle permettra de faciliter les procédures de dépôt, du suivi et d'interaction avec les administrations publiques», a-t-elle ajouté.

M. Khaled Sellami, directeur-général de l'unité de l'administration électronique, a, de son côté, précisé «qu'il est nécessaire de prendre des mesures nécessaires pour une mise en œuvre effective du droit d'accès à l'information. Il est aussi important et urgent de sensibiliser les citoyens aux nouveaux droits et de former les agents publics aux nouvelles démarches et procédures qui permettent aux citoyens d'en jouir effectivement. Dans ce contexte, cet atelier mettra l'accent sur les dernières réalisations des différentes parties prenantes en Tunisie (Inai, administration publique et société civile)», a-t-il conclu.