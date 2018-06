Tunisie: Une forte participation italienne

Fondé en 2003 dans une ville à la culture riche et à l'activité artistique inspirée, l'Orchestre philharmonique de Seongnam nous viendra de la Corée du Sud et présentera son concert le 28 juillet. Le 4 août, le public aura rendez-vous avec l'Orchestre symphonique tunisien qui célébrera en 2019 ses 50 ans.

L'Espagne sera présente à travers deux soirées : le 14 juillet avec la programmation de l'Orquestra de Cambra de Mallorca et la musique gitane des «Gipsy nuovo mundo» le 31 juillet. L'Orchestre du bal de l'opéra de Vienne qui, depuis sa première apparition à El Jem en 1998, s'est présenté au festival à plusieurs reprises, sera présent le 21 juillet. Le Tunisien Hassen Doss assurera la deuxième partie de la soirée du 24 juillet, précédé par les Symphonistes européens venus de France et leur spectacle Casse-Noisette de Tchaïkovski qui sera présenté en Ciné Concert.

Il représente une formation unique, constituée d'excellents musiciens issus du monde entier. Un concert de jazz intitulé «Les Dames du Blues» et signé par le Seme Soul Jazz Band est prévu pour le 8 août. Ce projet est né d'une idée de Gianni Bruschi, directeur artistique de Spazio Seme et de la rencontre de musiciens à la formation classique, mais spécialisés dans la musique jazz.

Leur spectacle, qui offrira du Verdi et autres Rossini et Puccini, promet de grands moments d'émotions au public d'El Jem, affirme M. Layouni qui a insisté sur le grand rôle joué par le consul honoraire de Tunisie à Florence, Gualserio Zamperini, entre autres, dans la programmation de cette troupe et ses nombreux membres.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.