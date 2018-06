Dans sa casquette de Directeur Exécutif du Forum des défenseurs et des organisations des personnes handicapées en Afrique Centrale (FOPHAC), Me Pindu-di-Lusanga Patrick a organisé hier, mardi 19 juin 2018, au siège de l'AETA, situé à la troisième Rue/Limete Industriel, un atelier de sensibilisation des leaders des organisations des personnes handicapées en RD. Congo sur le protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des personnes handicapées en Afrique. Il sied de signaler que cette campagne entre dans la droite ligne de la mission du FOPHAC sur la promotion des droits civils et politiques des personnes vivant avec handicap en Afrique centrale. D'où, le Directeur exécutif a commencé cette sensibilisation en République démocratique du Congo avant d'atteindre d'autres pays.

D'entrée de jeu, Mme Stéphanie Bola, chargée des programmes du FOPHAC a commencé par saluer la volonté de leaders des organisations des personnes vivants avec handicap de pouvoir bénéficier de cet atelier afin d'échanger sur les mécanismes à utiliser pour persuader les décideurs de la RDC à ratifier la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des personnes handicapées en Afrique.

Pour ce faire, Me Pindu-di-Lusanga Patrick a saisi cette occasion pour rappeler aux participants les trois missions du FOPHAC, à savoir : sensibiliser les autorités au niveau du pays, les ONGs des personnes handicapées et de la communauté sur le protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes vivant avec handicap ; sensibiliser et évaluer avec les décideurs, les ONGs des personnes handicapées et de la communauté le plan d'action continentale de l'Union Africaine sur les personnes handicapées et, enfin, sensibiliser et amener les pays de l'Afrique centrale qui n'ont pas encore ratifier la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées.

Parmi des ONGs des personnes vivant avec handicap qui bénéficient de cet atelier, il y a notamment, l'union nationale des aveugles du Congo, Association nationale des sourds de la RDC et l'association nationale des parents des enfants vivant avec handicap de la RDC. Ces derniers ont été conviés pour s'imprégner de cet instrument juridique pour ne pas pouvoir abandonner leurs enfants.

Pour Me Patrick Pindu, la sélection de ces ONG a été faite par rapport à leur envergure sur terrain. Et, elles seront en mesure de relayer les contenus des échanges à leurs bases et autres structures absentes. Cette sensibilisation, martèle-t-il, se poursuivra au niveau national. Après la RDC, la campagne de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des personnes handicapées en Afrique continuera au Congo-Brazza et à Libreville.

Absence de la subvention nationale

Honnêtement, Me Pindu a laissé entendre qu'il n'a jamais obtenu aucun soutien de la part des ministères des affaires sociales et les affaires étrangères. Du moins, il espère un accompagnement du Gouvernement, la semaine prochaine, soit du 25 au 26 juin 2018, à Kinshasa, lors de la conférence internationale des ONG des personnes handicapées des deux Congo.

Quid du FOPHAC

Le Forum des Défenseurs et des Organisations des Personnes Handicapées en Afrique Centrale (FOPHAC) est une organisation de défense, de promotion et de protection des Droits des personnes handicapées dans la sous-région. Il a été créé le 19 juillet 2016 par le Forum Africain pour les personnes handicapées (FAPH) à Libreville par 10 organisations nationales de défense des droits des personnes handicapées de 10 pays de la sous-région de l'Afrique Centrale, à savoir : Gabon, RDC, Cameroun, Guinée Equatoriale, Tchad, Burundi, Centre Afrique, Sao Tomé et Principe et le Rwanda.

Il a pour mission d'œuvrer à la promotion et la protection des droits fondamentaux de toutes les catégories des personnes handicapées de l'Afrique Centrale, partout où elles se trouvent, par la mobilisation des organisations des personnes handicapées et toutes les forces vives au niveau national et Sous régional, par le lobbying et la persuasion, en vue de la prise en compte dans les politiques, stratégies, plan d'action et programmes de tous les secteurs de la société, des besoins spécifiques des personnes handicapées.