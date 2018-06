Congo-Kinshasa: Processus politique et électoral - Me Pindu Patrick encourage les PVH à briser les barrières

"Egalité d'accès : comment faire participer les personnes vivant avec handicap aux processus politique et électoral en Afrique Centrale ?", tel est le thème développé par le Directeur Exécutif du Forum des défenseurs et des organisations des personnes handicapées en Afrique centrale (FOPHAC), Me Pindu-di-Lusanga, au cours d'un forum citoyen qu'il a tenu hier, jeudi 21 juin 2018, avec les leaders des Organisations des personnes vivant avec handicap en RDC, dans la salle des conférences de l'AETA, située à la 3ème rue Limete/Industriel, à Kinshasa. Pour Me Pindu Patrick, la participation des personnes vivant avec handicap aux processus politique et électoral est la seule panacée à toutes les difficultés que cette catégorie des personnes rencontre dans leur vie. Car, tout ce qui est fait pour eux, sans leur participation active, n'a pas d'impact manifeste dans leur vie quotidienne. Voilà pourquoi, il les encourage à s'intéresser aux processus politique et électoral afin d'être parmi les décideurs pouvant parler des cas des PVH.

Au fond, Me Pindu s'est donné le devoir de stimuler le courage de ses semblables pour chasser toutes les barrières de la vie afin d'adopter une attitude juste. Car, adopter une attitude juste, c'est tout simplement rejeter tout doute quant à l'avenir meilleur, toute inquiétude pour transformer les circonstances extérieures à partir de l'intérieur. C'est dire que les personnes vivant avec handicap ne doivent pas se déconsidérer par rapport à leur handicap physique, mais elles doivent, plutôt, se focaliser à leur être intérieur (intelligence-savoir-faire).

Obstacles

"Il est fort malheureux de constater que les personnes vivant avec handicap font face à diverses barrières sociales, privées de droits de l'homme notamment, le droit à l'éducation, à la participation à la vie publique et politique. Cette situation est très alarmante dans les dix pays de la sous-région de l'Afrique Centrale. Et, ceci suite aux stéréotypes développés sur les personnes vivant avec handicap et le manque de politique rationnelle pour promouvoir et protéger le droit de cette catégorie des personnes, qui persisterait à cause de la faible visibilité ou l'inefficacité des organisations des personnes handicapées. D'où, ces dernières doivent multiplier des stratégies beaucoup plus efficaces, de manière à agir avec des actions idoines pour le respect effectif des droits de personnes handicapées", tel est le message introductif de Mme Stéphanie Bola, chargée des programme de FOPHAC au cours dudit Forum. A cette occasion, elle a lancé un appel vibrant à toutes les personnes vivant avec handicap de l'Afrique centrale, en général, et de la RDC, en particulier, de s'unir et lutter dans la cohésion pour le respect effectif de leurs droits, en valorisant leurs potentiels, gage de la réussite et du succès dans la vie.

Pour Pindu Patrick, la salle a été bien représentée par des ONGs des personnes vivant avec handicap, à savoir : l'union nationale des aveugles du Congo, Association nationale des sourds de la RDC, l'association nationale des parents des enfants vivant avec handicap de la RDC. Ces derniers ont été regroupées en trois ateliers avec les thèmes, tels que : l'identification des barrières à la participation politique des PVH ; les stratégies pour une participation efficace des PVH aux processus politique et électoral en RDC et, enfin, comment stimuler les PVH à participer au processus politique et les élections en RDC. Et, la sélection de ces ONG a été faite par rapport à leur envergure sur terrain. Et, elles seront en mesure de relayer les contenus des échanges à leurs bases et autres structures absentes. Cette sensibilisation, martèle-t-il, se poursuivra au niveau national.

Mais, Me Pindu a laissé entendre qu'il espère un accompagnement du Gouvernement, la semaine prochaine, soit du 25 au 26 juin 2018, à Kinshasa, lors de la conférence internationale des ONG des personnes handicapées des deux Congo.

Rappel

Le Forum des Défenseurs et des Organisations des Personnes Handicapées en Afrique centrale (FOPHAC) est une organisation de défense, de promotion et de protection des Droits des personnes handicapées dans la sous-région. Il a été créé le 19 juillet 2016 par le Forum Africain pour les personnes handicapées (FAPH) à Libreville par 10 organisations nationales de défense des droits des personnes handicapées de 10 pays de la sous-région de l'Afrique Centrale, à savoir : Gabon, RDC, Cameroun, Guinée Equatoriale, Tchad, Burundi, Centre Afrique, Sao Tomé et Principe et le Rwanda.

Il a pour mission d'œuvrer à la promotion et la protection des droits fondamentaux de toutes les catégories des personnes handicapées de l'Afrique Centrale, partout où elles se trouvent, par la mobilisation des organisations des personnes handicapées et toutes les forces vives au niveau national et Sous régional, par le lobbying et la persuasion, en vue de la prise en compte dans les politiques, stratégies, plan d'action et programmes de tous les secteurs de la société, des besoins spécifiques des personnes handicapées.