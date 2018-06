Boma, ville symbolique, ancienne capitale du Congo belge, porte d'entrée de l'évangélisation au Congo avec ses différents sites touristiques dont le baobab de Stanley et la première voiture arrivée sur le sol congolais il y a des siècles, a été choisie mercredi par le Secrétaire Permanent du Pprd pour s'adresser à la population de cette partie du Kongo central.

C'est par les défis sociaux que sont les tracasseries administratives et policières sur les motards et paisibles citoyens, la multiplicité des taxes illégales au port de Boma, le manque de marché central... qu'Emmanuel Ramazani Shadary a commencé son speech maintes fois interrompu par les militants du parti et la population. L'émissaire de Joseph KABILA, le président national du parti a promis de faire un plaidoyer pour Boma auprès des instances compétentes. Notamment, le Président de la République et le Gouvernement. "Les élections arrivent et nous devons les gagner.

Voilà pourquoi, il est urgent pour les autorités locales et nationales de relever tous ces défis. Et le Pprd dans le cadre de son projet de société axé sur la reconstruction va poursuivre sous le leadership du chef du parti, Joseph Kabila, ce qu'il a commencé depuis plusieurs années", a-t-il martelé après un dialogue à bâtons rompus à la grande satisfaction de la population qu'il a invitée à rejoindre le Pprd en vertu de sa vocation nationale et comme première force politique du pays.

C'est une réunion présidée à l'intention du comité exécutif urbain du Pprd sortant en présence des cadres locaux et nationaux du parti que le secrétaire permanent a clôturé sa visite éclaire à Boma avant de regagner Matadi. Boma est la 12ème ville visitée par Ramazani Shadary en plus de 11 Provinces et 13 territoires au bout d'un pèlerinage de deux mois et trois semaines.