Congo-Kinshasa: Députation Provinciale - CENI - Les portes ouvertes aux candidats !

L'option a été, certes, levée de rembourser les premières cautions aux candidats autrefois inscrits sur les listes provisoires de la course à la Députation Provinciale en 2015. Tandis que tous les nouveaux candidats d'aujourd'hui et de demain devront, à leur tour, se conformer scrupuleusement à la nouvelle loi électorale.

Tsunami

De la Majorité à l'Opposition, de la Société civile aux indépendants, l'heure de vérité a sonné pour se mettre en ordre de bataille pour les élections du 23 décembre 2018.

Après des maintes discussions directes, des propositions de table ronde ou, alors, des dialogues-fleuves et autres consultations ou concertations, la CENI a décidé de passer à la vitesse supérieure.

Cette fois-ci, semble-t-il, c'est la bonne. Car, à tout prendre, le vent qui va souffler ce samedi 23 juin 2018, a bien des allures d'un tsunami dans le firmament politique congolais. Les dés seront jetés. La machine à voter est maintenue. Le seuil de représentativité de 2 % sera appliqué. La caution, quoique doublée, tamisera les candidatures aussi bien fantaisistes que fallacieuses. Du coup, le processus tant réclamé à cor et à cri, est là.

Pourtant, au CLC, les organisateurs des marches dites pacifiques ainsi qu'à l'Opposition, le langage est bien loin de rejoindre l'appel de la CENI. Là-dessus, les exigences formulées, à plusieurs reprises, comme des préalables majeurs à la tenue des élections, restent entières. Sans l'abandon de la machine à voter, le plan de décaissement des opérations préélectorales, électorales et post-électorales, en l'absence de la décrispation politique et de la redynamisation de la CENI et du CSAC, en dehors de la libération des manifestations publiques et de garanties des libertés d'expression, de réunion ou d'association, il serait bien illusoire de compter sur le soutien du CLC, de la CENCO, de l'Opposition radicale ou, même, d'une frange de la société civile, ni la caution de la communauté internationale.

D'où, l'on se dirige tout droit vers la controverse autour de la crédibilité du processus, de la fiabilité des résultats, de la légitimité des futurs élus et de la légalité de l'impérium tant adulé.

Feuille de route

Ce samedi 23 juin 2018, la CENI prend, en effet, date avec l'histoire du processus électoral en RD. Congo. Elle va, sûrement, convoquer le corps électoral. Puis, dès les premières heures de ce dimanche 24 juin 2018, elle ouvrira ses portes aux candidats à la Députation Provinciale. Un peu plus tard, soit presqu'un mois après, le 22 juillet 2018, l'occasion sera donnée à tous ceux qui, depuis plusieurs années, bavent et aspirent à briguer la magistrature suprême, de déposer leurs dossiers en même temps que les candidats à la Députation Nationale.

Puisque le calendrier est et sera respecté, selon que la CENI y tient mordicus, le 22 novembre prochain, la campagne électorale sera lancée. De telle sorte que les différents candidats à la présidentielle jumelée aux législatives provinciales et nationales, puissent se donner la possibilité d'étayer leurs idées-programmes en termes de projets de société ou de vision pour la gouvernance de demain, après que la remise-reprise fixée au 12 janvier 2019, ait permis à l'actuel Président de la République, Joseph Kabila Kabange, dont le deuxième et dernier mandat est arrivé à terme, le 20 décembre 2016, de passer le fanion des arcanes du pouvoir et de transmettre pacifiquement et conformément à l'Accord de la Saint Sylvestre et, surtout, de la Constitution, les clés d'accès au Palais de la Nation à son successeur élu.