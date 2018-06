Tunisie: Gardez toujours un œil sur votre enfant !

«Nous examinerons attentivement ses recommandations pour étoffer notre stratégie et, lors de la prochaine rentrée scolaire, nous nous rencontrerons avec les organisateurs et les experts de la conférence pour une évaluation que nous aborderons dans le sens où notre démarche est d'emprunter les voies les plus concrètes pour donner corps à cette culture de cybersécurité qui donnera de nouvelles perspectives à nos enfants tout en les prémunissant contre les dangers de l'Internet. Nous travaillerons de concert avec la société civile pour faire face à ce fléau», ajoute le ministre.

La conférence a été menée sur toute une demi-journée (20 juin) avec une foule d'experts qui se sont adressés à un auditoire de cadres du ministère, des représentants du corps enseignant, des représentants des ministères de la Justice, de la Santé, des Technologies de la communication, de la Femme, de la famille et de l'enfance.

Le tout partant du constat que le cyberspace fait partie intégrante de la vie des jeunes tunisiens et que, grâce à d'innombrables outils en ligne, les élèves ont accès à de nombreuses connaissances qui peuvent enrichir leur savoir et leur ouvrir de nouvelles opportunités d'avenir, alors que l'Internet a rendu l'enseignement plus interactif, faisant émerger de nouvelles méthodes d'apprentissage.

Seulement, si l'Internet n'est pas utilisé de manière éclairée, il peut constituer une grave source de menaces pour les élèves, aussi bien dans l'enceinte des écoles que partout ailleurs. Des dangers réels parmi lesquels figurent le chantage en ligne, le harcèlement moral, la consultation de sites au contenu fait de violences, drogues, extrémismes...

C'est pour cela que le ministère de l'Education s'est associé à Dcaf pour deux objectifs essentiels : faire le point sur le cadre légal capable de protéger les élèves dans le cyberspace, puis promouvoir les bonnes pratiques internationales en matière de sensibilisation à son utilisation éclairée.