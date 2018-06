Congo-Kinshasa: Pour une bonne visibilité électorale - La NOGEC inaugure une imprimerie moderne

Prête pour la bataille électorale, la Nouvelle Génération pour l'Emergence du Congo, NOGEC, a inauguré, le jeudi 21 juin 2018, sa première imprimerie moderne et très bien équipée qui, en effet, va favoriser et faciliter la production des supports de communication pour la visibilité et ce, en marge des scrutins fixés à la date du 23 décembre 2018.

Plusieurs genres des matériels seront d'usage dans cette nouvelle imprimerie créée par ce mouvement politique que dirige Me Constant Mutamba Tungunga. Concrètement, dans cette industrie technologique de la NOGEC, il est possible de réaliser des impressions à grand format sur des banderoles, bâches, papiers et tissus dont les T-shirts, les casquettes, les chemises, etc. Cette imprimerie produira également des autocollants, des supports papiers en couleurs tout comme en noir et blanc. Et aussi, des documents professionnels, livres, syllabus et prospectus de dimensions variées ainsi que d'autres objets de visibilité de tout genre et toute dimension.

Dans son communiqué signé en cette même date du 21 juin, la NOGEC s'est ainsi dite très encouragée en prélude de cette lutte pour une victoire aux élections grâce à ces matériels d'impression. «La NOGEC qui attend de pieds fermes la convocation de l'électorat ce samedi 23 juin et l'ouverture des Bureaux de Réception et Traitement des Candidatures des Députés provinciaux le dimanche 24 juin 2018, est confortée par cet outil de production des supports», rapporte-t-il. Par ricochet, félicite-t-elle tous ses experts, spécialistes et techniciens informatiques pour leur responsabilité, habilité et dextérité dans le montage, d'une manière professionnelle, de ladite imprimerie.

D'ores et déjà, la NOGEC appelle tous ses membres et d'autres partis, regroupements ou organisations politiques désireux de se tailler une posture de marketing, de visibilité et de rentabilité électorale inattaquable et irréprochable à prendre contact avec son industrie technologique via ce numéro : «+243810039401».

La NOGEC ratisse large

Ce qui est vrai, la création de cette imprimerie moderne traduit une fois encore la volonté, pour ce parti, de gagner à tous les niveaux les élections. Car, c'est cette victoire qui, certainement, concourra à l'avènement du renouvellement de la classe politique, son cheval de bataille. D'ailleurs, la NOGEC qui attend avec sérénité la tenue des joutes électorales à la fin de cette année avait, dans cette optique, reconfiguré son équipe pour mener à bien cette lutte jusqu'à la tenue effective des élections.