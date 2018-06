Ce regroupement politique s'est assigné 4 objectifs majeurs. Il s'agit, entre autres, de rassembler les congolaises et congolais autour de la vision de la RDC ; conquérir le pouvoir d'une façon démocratique ; promouvoir les leaderships attachés au respect de la dignité humaine et, enfin, éduquer la population congolaise contre les antivaleurs notamment, la corruption...

Le Porte-parole de ce regroupement a déclaré devant la presse que l'idée principale, c'est d'abord confirmer que l'Alliance pour l'Avenir ira bel et bien aux élections conformément au calendrier de la Commission Electorale Nationale Indépendante. Deuxièmement, c'est sans nul doute pour affronter le problème de seuil de 1% conformément à la loi électorale. « Nous sommes décidés d'aller aux élections conformément au calendrier de la CENI. Nous voulons relever également le défi pour atteindre le seuil. Nous sommes une plateforme de la Majorité présidentielle et nous réaffirmons notre soutien à l'autorité morale de notre famille politique, son Excellence Joseph Kabila Kabange», a insisté le Député Castro Bamboka.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.