Tunisie: Un nouvel événement artistique estival à Sousse

Neuf artistes plasticiens de Tunisie et six autres représentant l'Algérie, l'Autriche, le Chili, le Liban, la Palestine et la Suisse participent à cet événement dirigé par l'artiste-plasticien Wissem El Abed. Ils auront à intervenir dans des lieux inédits suivant un parcours original intégrant les principaux axes de la ville de Sousse, dont la Médina, le port de pêche et le quai des arts.

Soutenu par le projet Tfanen-Tunisie Créative, UV est organisé par ElBirou Art Gallery, une plateforme culturelle indépendante dédiée à l'art contemporain et aux diverses formes artistiques afin de «promouvoir et dynamiser le tourisme culturel et diversifier l'offre artistique pour les habitants de Sousse».

Les habitants et riverains des quartiers de la ville de Sousse seront associés à des workshops afin de les sensibiliser aux différentes démarches artistiques des «Utopies visuelles».