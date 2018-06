Tunisie: A la recherche d'alternatives moins toxiques

Mme Semia Gharbi, présidente de l'Association environnementale de la future génération (Aefg) et coordinatrice Ipen pour la région Mena et experte gestion de l'environnement, a déclaré : «Nous travaillons essentiellement sur l'éducation des enfants pour préparer une future génération consciente de l'importance de la protection de l'environnement. Nous travaillons également sur la sensibilisation sur la question de l'élimination des organiques polluants pour un futur non toxique. Les industries évoluent de plus en plus, et nous avons pas mal de produits chimiques à l'échelle internationale. Plus que 800 mille molécules nuisent à la santé de l'homme. Notre situation se dégrade de plus en plus à cause des produits chimiques. Dans ce contexte, nous avons mené des campagnes de sensibilisation».

De son côté, Mme Kimberley de Miguel, représentante de Switch Med, membre du Centre régional de la production et de la consommation durable, a déclaré : «Switch Med est un programme régional financé par l'Union européenne. Il s'est développé grâce aux efforts combinés de l'Union européenne et l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel, d'un environnement ou d'un plan d'action pour la Méditerranée. L'objectif principal de l'initiative Switch Med est de faciliter la transition vers des modes de Consommation et de production plus durables (CPD) dans la région du sud du bassin méditerranéen. Les pays participants sont le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Egypte, la Palestine, la Jordanie et le Liban».

La substitution du plomb dans la peinture, qui est l'une des 20 solutions préventives identifiées, a fait l'objet d'un projet pilote en Tunisie.

Les résultats de ce programme devront permettre d'interpeller les décideurs politiques et les inviter à prendre des mesures pour soutenir les industries dans la transition vers des alternatives non toxiques.