Ile Maurice: Projet gouvernemental - 16 500 arbres abattus à Delhi

Selon le rapport, 91 % de la population urbaine mondiale respirent de l'air qui n'est pas conforme aux World Health Organization Air Quality Guidelines, alors que plus de la moitié sont exposés à des niveaux de pollution 2,5 fois plus élevés que le taux accepté.

Lors d'un récent classement, la capitale de l'Inde s'est d'ailleurs classée en première position des «megacities» les plus polluées au monde. À ce jour, plus de 2,2 millions d'enfants à Delhi souffrent de problèmes respiratoires irréversibles.

L'abattage d'arbres pour faire place au projet Metro Express continue à susciter l'indignation à Maurice. Entre-temps, en Inde, et plus précisément dans le sud de Delhi, la colère gronde. Raison : dans le cadre de la construction de logements pour des fonctionnaires, quelque 16 500 arbres seront abattus. L'abattage a d'ailleurs déjà commencé.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.