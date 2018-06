Togo: Dernier tour de table le 27 Juin prochain

Avant le 31 Juillet 2018, date du prochain sommet de la CEDEAO à Lomé et au cours de laquelle les deux Facilitateurs, les présidents ghanéen, Nana Akufo-Addo, guinéen, Alpha Condé, devront rendre leurs recommandations pour une sortie de crise au Togo, les protagonistes de la crise togolaise auront un dernier tour de table.

Selon des informations livrées par certaines sources proches de ces protagonistes, les acteurs (opposition -C14-, gouvernement et parti au pouvoir) autour de la table de discussions du dialogue intertogolais devront se retrouver en une nouvelle rencontre autour des deux facilitateurs, pour signifier définitivement leurs propositions et positions sur ce que doit être la sortie de crise. Et la date qui serait convenue pour cette rencontre serait le Mercredi 27 Juin prochain.

Si l'on est d'avis que la CEDEAO n'imposera pas aux Togolais quoi que ce soit et que la résolution de cette crise doit en majeure partie provenir des efforts en interne et venant des différents acteurs, il y a à noter que cette rencontre annoncée pour la semaine prochaine aura pour objectif essentiel de situer au mieux les deux facilitateurs sur ce que les propositions et positions qui devront guider dans les recommandations qu'ils auront à formuler.

Outre la C14, le Gouvernement et le parti au pouvoir, tout porte aussi à croire que la CEDEAO ne s'enfermerait pas seulement dans ce carcan mais pourra aussi consulter d'autres acteurs.

Déjà le mercredi dernier, c'est le GRET qui est allé remettre à l'Ambassadeur de la CEDEAO au Togo, Garba Loumpo, ses propositions de sortie de crise à l'endroit de la Commission de la CEDEAO.