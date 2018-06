Algérie: Chlef - Pose de la première pierre d'une pépinière d'agrumes à Ouled Farés

Ryad Mahrez quittera bel et bien Leicester. C'est ce que croit savoir le journal Le Buteur qui indique ce vendredi qu'un… Plus »

Le projet, qui s'étend sur une superficie de 9,33 ha, est lancé par la Chambre d'agriculture de Chlef, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche et la Chambre nationale d'agriculture, outre d'autres partenaires concernés, à l'instar d'instituts de recherche scientifique et de stations de protection des végétaux.

De son côté, le directeur de la station régionale de protection des végétaux, Boualem Mekhanek, a mis en avant le rôle attendu de cette pépinière dans la "certification de l'origine des plants d'agrumes et, partant, garantir aux investisseurs et aux agriculteurs un produit de qualité aux normes en vigueur".

"Cette pépinière est appelée à jouer un rôle conséquent dans la filière agrumes, notamment en mettant un terme au problème de la mauvaise qualité des plants à l'origine de la courte durée de vie des arbres et de la mauvaise qualité de leurs fruits", a estimé, pour sa part, Malika Meziane, professeur à la faculté des sciences de la nature et de la vie à l'université Hassiba Ben Bouali de Chlef.

Il a signalé la programmation d'une opération d'installation, au titre de ce projet, de vergers de démonstration à Annaba, Oran et Chlef, en collaboration avec les services de la tutelle et de la Chambre nationale d'agriculture.

