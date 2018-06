Tunisie: 35 mille nouvelles familles nécessiteuses bénéficieront de l'allocation

Le Conseil des ministres tenu mercredi a décidé d'augmenter le nombre des bénéficiaires de l'allocation accordée aux familles nécessiteuses pour concerner 35 mille nouvelles familles. Le nombre des familles bénéficiaires est désormais de l'ordre de 285 mille, alors qu'il était de l'ordre de 250 mille, a indiqué Iyed Dahmani, porte-parole du gouvernement, lors d'une conférence de presse tenue hier au palais du gouvernement.

Le Conseil a approuvé le décret gouvernemental relatif à l'amendement du décret 1526, datant du 30 avril 2014, concernant la création d'une unité de gestion par objectifs au ministère des Affaires sociales pour la réalisation du projet de banque de données sur les familles nécessiteuses et à revenu limité.

Le Conseil a également décidé la prise en charge des frais de transport scolaire et universitaire des élèves issus de familles à revenu limité pour l'année scolaire 2018/2019 en plus de l'adoption du décret gouvernemental relatif aux projets financés grâce à des crédits ou des dons, a ajouté Dahmani.

Un projet de décret gouvernemental a été également adopté concernant nombre de projets dont la création d'un hôpital multidisciplinaire à Kairouan et la réalisation d'un centre d'oncologie à Tunis, le développement des hôpitaux régionaux à Tataouine et Kébili ainsi que l'aménagement du service des urgences et l'équipement du service de chirurgie A pour enfants et le service de réanimation pour enfants à l'hôpital Béchir-Hamza.

Les projets concernent également l'aménagement du service de réanimation à l'hôpital Habib-Thameur à Tunis, le réaménagement du service des urgences et l'extension du service de gynécologie à l'hopital régional Yasminet de Ben Arous.

D'autres structures de santé seront également concernées par les travaux d'aménagement dont l'hôpital régional de Mahrès et l'hôpital régional de Kerkannah.

Il a été également décidé la construction des hôpitaux régionaux de type B à Makthar, Haffouz, Ghardimaou, Jelma, El Jem, Sebiba, Thala et Dahmani, ainsi que l'adoption du décret gouvernemental relatif à la création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation des projets de construction de deux hôpitaux régionaux de type B à Thala et Dahmani.

Le Conseil des ministres a également examiné le texte juridique relatif au régime de la retraite et les orientations portant sur les réformes de certains critères du régime de pension dans les secteurs public et privé dont l'augmentation de l'âge de départ à la retraite et les sources de financement du régime de la retraite.

Il s'agit également de l'adoption de mesures portant notamment sur le renforcement des procédures de payement des dettes des caisses de sécurité sociale, le renforcement de la couverture sociale et la consolidation des mécanismes de la bonne gouvernance en matière de gestion des caisses sociales.

Plusieurs projets de loi et décrets

D'autre part, le Conseil ministériel a adopté plusieurs projets de loi relatifs, notamment, à la clôture du budget de l'Etat pour l'exercice 2016 et l'accord signé entre la Tunisie et le Bénin dans le secteur du transport aérien, a annoncé le porte-parole du gouvernement. Le Conseil a également adopté un projet de loi relatif à l'accord de coopération entre la Tunisie et la Jordanie dans le domaine du transport maritime, a-t-il souligné.

Dahmani a évoqué l'adoption d'un certain nombre de projets de décrets gouvernementaux relatifs à l'octroi à la Société de gestion du complexe industriel et technologique du Kef des incitations inscrites dans le cadre de l'article 51 bis de la loi sur l'investissement.

Le Conseil a également adopté un projet de décret gouvernemental relatif à l'amendement du décret numéro 518 de l'année 2001 daté du 11 mai 2011 et qui stipule l'octroi à la Société de gestion du pôle industriel et technologique de Gabès des incitations inscrites dans le cadre des articles 51 bis, 52, et 52 bis du code de l'investissement.

Autre projet adopté par le Conseil, celui relatif à l'amendement du décret gouvernemental numéro 103 de l'année 2015, daté du 30 avril 2015. Ce décret stipule l'octroi à la Société de gestion du pôle industriel et technologique de Kasserine des incitations inscrites dans le cadre des articles 51 bis, 52 et 52 bis de la loi sur l'investissement.

Il s'agit en outre du projet de décret gouvernemental relatif au développement des chaînes de valeur et des réseaux de cluster à intérêt commun et visant à renforcer l'emploi, le développement et l'exportation.

S'agissant des projets de décrets gouvernementaux, le Conseil a adopté le projet de finalisation du décret numéro 2189 de 2001 daté du 17 septembre 2001 relatif à la création et la gestion administrative et financière du Pôle El Ghazala des technologies de la communication, ainsi que la création et la gestion administrative et financière de la Société tunsienne de développement digital.

Le Conseil a adopté des projets de décrets gouvernementaux relatifs à la création d'entreprises publiques pour les jeunes et d'une unité de gestion par objectifs au sein de la présidence du gouvernement chargée d'exécuter la stratégie de réforme et de gouvernance des structures et des entreprises publiques.

Les ministres ont adopté un projet de plan d'action national visant l'intégration et l'institutionnalisation du genre et un nombre de décrets individuels relatifs à la fonction publique, aux structures et aux entreprises publiques.