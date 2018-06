Le Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), le Général-Major Abdelghani Hamel a assisté, mercredi à New York, à l'ouverture officielle des travaux du 2e Sommet des chefs de police des pays membres de l'Assemblée générale de l'ONU.

L'ouverture s'est déroulée en présence du Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, de représentants des pays membres et d'experts en sécurité, a indiqué jeudi un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN)

A cette occasion, le Général-Major a rencontré ses homologues directeurs et responsables des polices des différents pays membres participant à ce 2e sommet. Ces entretiens ont porté sur "le renforcement de la coopération et l'échangé d'expertises pour faire face à tous les défis sécuritaires, au crime organisé et à la cybercriminalité qui constituent des menaces pour la sécurité des individus et des sociétés", indique-t-on de même source.

Lors de ses rencontres avec ses homologues, le DGSN a "passé en revue l'expérience de la police algérienne au service du citoyen et de la sécurité de ses biens, à travers l'intérêt porté au facteur humain en termes de formation et de mise à niveau et le recours aux moyens technologiques modernes et développés, tout en veillant à l'accomplissement des missions dans le cadre du respect des principes des droits de l'Homme et des lois de la République, et ce durant les dernières années sous le parrainage permanent du président de la République, Abdelaziz Bouteflika notamment en matière d'appui de la coopération bilatérale et multilatérale établi par la police algérienne aux plans régional et international".

Lors de ce Sommet, le Général-Major mettra en exergue "les efforts permanents de l'Algérie pour asseoir un mécanisme de coopération sécuritaire en Afrique et réaliser un nouvel acquis qui est celui du mécanisme Afripol, eu égard à l'expérience de la police algérienne pionnière en matière de lutte contre la criminalité transfrontalière, y compris le crime organisé, le trafic de drogue et la cybercriminalité.