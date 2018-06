Tunisie: Le bonheur par procuration

Le foot est-il réellement, et comme l'on ne cesse de le répéter, l'opium du peuple ? Les différentes recherches effectuées dans ce sens montrent que ce sport permet de donner une illusion de bonheur par procuration. Le public considère la victoire de son équipe comme la sienne, comme si elle était porteuse d'espoir collectif.

Mais le football illustre aussi une autre tendance contemporaine : la montée de l'individualisme. On célèbre davantage les prouesses des joueurs que celles de leurs équipes.

Jusqu'aux années 1990, d'ailleurs, les noms n'apparaissaient généralement pas sur les maillots, les supporters qui s'en procuraient marquaient leur adhésion à une communauté et à un groupe. Aujourd'hui, la célébration de l'entre-soi a cédé le pas à un show de vedettes réunies sous les mêmes couleurs.

Les supporters, que ce soit dans les stades ou ailleurs, ont cette tendance à s'identifier à tout ce qui les rend heureux. Le football devient souvent un vecteur de fierté et de patriotisme. Un match est un peu une vision du monde où sont célébrées les conditions de la réussite et de la rivalité, même entre pays.

Il y a la notion de mérite, l'idée qu'il faut jouer collectif pour gagner, bénéficier d'une justice favorable, avoir de la chance aussi parce que c'est un jeu au pied, une «science inexacte».

Il est souvent considéré comme un reflet de la société et des tensions qui la traversent. C'est un symbole ou, du moins, il est érigé comme tel. Dès lors, on comprend que les faits et les gestes déchaînent les passions.

A ce titre, les grands événements comme la Coupe du monde sont porteurs d'enjeux importants pour les pays, notamment en termes d'image. Le football ne gouverne certes pas le monde. Mais il est néanmoins un élément important de la respectabilité des Etats.

Pour comprendre le succès du football, il ne faut pas se pencher seulement sur son histoire, mais aussi et surtout sur tout ce qui a favorisé l'intérêt de le structurer et d'assurer sa visibilité et sa promotion. Il n'a rien de plus que les autres sports. Il est ce qu'on en fait.

Les différents intervenants ont su en construire une grande économie. Un cercle vertueux dont la médiatisation est la clé. Il a de plus en plus de passionnés, de mordus.

Les footballeurs sont devenus des stars aux salaires stratosphériques. De quoi attiser la ferveur et l'engouement, surtout qu'il prend de plus en plus de place au détriment des autres disciplines. Point de concurrence en termes de spectacle sportif. Le ballon rond ne cessera jamais de trouver de nouvelles perspectives.