Gabon: MCB2G - Un séminaire pour renforcer les capacités des femmes et des jeunes

Le Mouvement Citoyen pour la Bonne Gouvernance au Gabon (MCB2G) a organisé, ce jeudi 21 juin 2018, à l'Américan Corner (situé au sein de l'Institut National des Sciences de Gestion), un atelier de restitution sur le renforcement des capacités des femmes et des jeunes en vue d'améliorer leur représentation dans les postes électifs et les instances décisionnelles.

Cet atelier fait suite à celui organisé par le Réseau des Femmes Sénateurs du Gabon (REFESEG) en partenariat avec le Bureau Régional des Nations-Unies pour l'Afrique centrale (UNOCA) et le Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD), les 5,6 et 7 juin derniers, dont les membres du MCB2G, parallèlement membres de l'Ong Malachie, avaient participé.

« L'objectif de cet atelier était d'outiller les femmes et les jeunes afin d'encourager leurs candidatures aux prochaines élections. Il s'inscrivait surtout dans la perspective de la Résolution 1325 des Nations-Unies qui recommande aux Etats d'associer les femmes et les jeunes au plus haut niveau décisionnel » a souligné Joannie Mahinou, Coordinnatrice Adjoint du Mouvement Citoyen pour la Bonne Gouvernance au Gabon. « En organisant cet atelier de restitution, nous souhaitons partager les connaissances acquises lors de cette rencontre et surtout confronter nos expériences » a-t-elle ajouté.

Prenant la parole à son tour, Jerry Bibang, le Coordonnateur Général du MCB2G a penché sur le thème « Comment préparer et mener une campagne électorale ? » De la préparation à l'organisation de la campagne, jusqu'à l'étape de suivi et évaluation.

Le conférencier a abordé les différents éléments qui permettent de mettre en place un plan de campagne adapté et efficace. Parmi ces éléments, la connaissance de l'environnement (l'électorat, la circonscription, les adversaires, les leaders communautaires, les difficultés... ) des enjeux sociopolitiques, du cadre juridique électoral, des comportements électoraux et bien d'autres figurent en bonne place. Toutes ces informations facilitent la mise en place d'une stratégie adaptée et efficace.

Aussi, la communication et l'équipe de campagne occupent une place hautement stratégique dans le dispositif de campagne, selon le conférencier.

A propos de la communication, elle prend des formes multiples et variées notamment la communication non violente, la communication imagée, la communication digitale, la communication gestuelle etc. Ces différentes formes de communication s'adaptent au contexte, à l'environnement et en fonction de la cible, a précisé le Coordonnateur Général du MCB2G.

S'agissant de l'équipe de campagne, « s'il convient de recruter des personnes dotées d'une expérience avérée en matière d'élection, il est surtout important de constituer son équipe avec des gens qui partagent votre vision, vos idées et qui vous soutiennent sincèrement » a souligné le conférencier.

La maitrise du cadre juridique électoral, les caractéristiques du leadership, le management, la prise de parole en public et bien d'autres sont autant de domaines dans lesquels tout candidat à une élection devrait renforcer ces capacités, a conclu le responsable du MCB2G.