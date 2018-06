Burkina Faso: Conseil national de la jeunesse - Le processus de restructuration raconté aux journalistes

Paul Kaboré a par ailleurs rassuré la jeunesse du Burkina Faso de la poursuite des activités de la CNOE et les a informés qu'une feuille de route est arrêtée en accord avec les Présidents des conseils régionaux de jeunesse (PCRJ) pour le renouvellement des autres organes dans les plus brefs délais.

« En plus des candidats à l'élection des membres du Bureau exécutif national (BEN), chaque région disposait d'un quota de dix délégués régionaux. Toutes les régions y étaient représentées. Ce sont 162 délégués venus de toutes les 13 régions du Burkina Faso qui ont répondu présent au congrès, lui conférant ainsi toute sa légitimité et sa légalité ».

Une fois de plus, le constat est le même, aucun représentant du ministère de la Jeunesse, de la formation et de l'insertion professionnelle n'était présent à la cérémonie d'ouverture », a-t-il martelé. Face à ce triste constat, le congrès, selon Paul Kaboré, a décidé de l'amendement des textes afin de redonner à la structure toute la plénitude de son autonomie et de son indépendance.

Le 21 mai 2018, le bureau exécutif national du CNJ-BF a adressé une correspondance aux ministères de la Jeunesse et de l'Administration territoriale les informant, d'une part, de la tenue du congrès de renouvellement du bureau exécutif national du CNJ-BF et, d'autre part, les invitant à prendre part à la cérémonie d'ouverture.

