Tunisie: Les imams ripostent

D'un autre côté, Noureddine Khadmi a considéré le débat initié par le président de la République et la commission, comme étant un «dépassement des priorités nationales de la Tunisie, que sont l'emploi, la croissance, les grandes réformes et la poursuite du processus national de démocratisation».

Il a, par ailleurs, appelé le Mufti de la République à présenter sa position conformément à la Charia islamique. «Le Mufti doit produire des « Fatwas » (Avis religieux) sur ces questions nationales, car il est le Mufti de la République et non pas le Mufti d'un parti politique», a lancé Khadmi.

Il admet cependant qu'un certain nombre limité de professeurs de la Zitouna ont été contactés à titre personnel. Pour lui, ce n'est pas ainsi que l'on conduit un débat aussi important. «Aujourd'hui, l'université de la Zitouna se penche sur le rapport et exprimera ultérieurement sa position officielle», a expliqué l'ex-ministre des Affaires religieuses.

Lors de sa participation à la conférence intitulée « Rapport de la Fitna (discorde) et atteinte aux références du peuple tunisien et du sacré», Noureddine Khadmi n'a pas manqué de critiquer la composition de la commission formée par le président de la République.

Membre de la coordination nationale de défense du Coran, de la Constitution et du développement équitable, l'ex-ministre des Affaires religieuses Noureddine Khadmi a estimé que le rapport va dans le sens contraire de celui de l'opinion publique et touche à la question de l'identité du peuple tunisien. «Un débat que l'on croyait clos avec la Constitution de 2014», a indiqué Noureddine Khadmi.

