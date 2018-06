Congo-Kinshasa: Un arrêté ministériel inquiète les professionnels des médias

Les conséquences de l'application de cet arrêté risquent d'étouffer ces médias en ligne et de restreindre davantage des espaces d'expression et de liberté que constituent ces médias aujourd'hui. Les médias en ligne constituent les principales sources d'information et des espaces d'expression parce qu'ils abordent toute sorte d'information pour le public et ils accordent aussi du temps et de l'espace pour les acteurs politiques qui ont besoin de s'exprimer aujourd'hui, surtout que nous, nous approchons des échéances politiques qui sont majeures.

Les organisations des médias dont l'Association des médias en ligne de la RDC, l'Union nationale de la presse du Congo, Journaliste en danger et d'autres experts juristes se sont réunis à Kinshasa pour analyser l'arrêté du ministère congolais de la Communication et des médias sur les médias en ligne. Un arrêté qui inquiète la profession.

