Tunisie: Le CA a sondé Driss Mhirsi

Driss Mhirsi pourrait ainsi retrouver la Ligue 1 tunisienne la saison prochaine. Ce joueur vif et rapide est pisté par deux grosses écuries, l'Etoile Sportive du Sahel et le Club Africain qui le suivent depuis quelque temps déjà. Côté clubiste, les pourparlers vont bon train.

Cependant, Mhirsi exige un traitement financier de l'ordre de 90.000 dinars par mois, alors que la direction clubiste n'est pas en mesure de dépasser la barre du tiers du montant voulu.

Rappelons que selon la presse française, le Red Star, club employeur de Mhirsi, l'avait placé sur la liste des transferts.

Renouvellement de contrats

Un trident devrait bientôt prolonger avec le club de Bab Jedid.

Il s'agit de Seïf Charfi, Seïf Tka et Wissem Ben Yahia qui devraient rempiler dans les plus brefs délais. On parle de reconduction de trois ans pour les deux premiers cités, alors que ce sera la dernière saison de Wissem Ben Yahia avant de raccrocher les crampons.

La Der de Ben Yahia

Volet « Golden Boy » justement, le milieu défensif et pur produit du CA va signer pour un ultime bail au profit de son club formateur.

Un contrat d'une année supplémentaire lui a été proposé.

Reste à conclure et à ratifier l'avenant.

Bertrand Marchand, futur manager général ?

Le nouvel exécutif fraîchement élu envisagerait, selon quelques sources internes au CA, de proposer le nom du Français Bertrand Marchand au poste sensible de manager général du club de Bab Jedid. Un cap plutôt surprenant sachant que le destin à court terme de Kamel Kolsi n'est pas encore scellé, alors que dans le même temps, Marchand a quitté le CA d'une manière peu élégante il y a peu, après pourtant des résultats jugés corrects.

Thierry Laurey en approche ?

Toujours volet Bertrand Marchand, ce dernier aurait même entamé certains contacts, comme proposer un technicien au CA.

Ainsi, il aurait coché le nom de Thierry Laurey, qui vient d'assurer le maintien de Strasbourg en Ligue 1 française.

Départs d'ex-tauliers

Volet purge de l'effectif, et outre le départ inéluctable de l'axial Bilel Ifa, non utilisé cette saison (la plupart du temps hors-liste), le régisseur Tijani Belaïd et l'ailier Zouheir Dhaouadi devraient plier bagages. Si pour Ifa, Clubiste depuis un peu plus de 11 ans, la fin de l'aventure était attendue, pour Belaïd et Dhaouadi, leur éventuel départ serait quelque peu précipité, sachant qu'ils ont réintégré le CA sur le tard la saison dernière.

Rappelons enfin que l'Algérien Mansour Ben Othman, parti au MC Alger, et le Ghanéen Nicolas Apoko, en litige avec le CA, ont déjà changé d'air. Le CA devra cependant faire face à une éventuelle plainte du Ghanéen, annoncé du côté des Italiens d'Udinese il y a quelque temps déjà