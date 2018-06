Tunisie: Cinq nouveaux projets en vue

On souligne que le gouvernorat de Bizerte a enregistré 598 MDT d'investissements dans le PAEB durant l'année 2017, permettant ainsi de créer 4.250 postes d'emploi. On indique que 97% de ces investissements sont des IDE.

Secteurs innovants

En fait, le Paeb a été créé en 1993 sous la tutelle du ministère de l'Industrie et des PME, et est géré dans le cadre du partenariat public et privé.

Il vise à promouvoir le développement économique et la croissance des secteurs innovants à haute valeur ajoutée. On précise qu'il est chargé de la gestion et de l'aménagement de terrains et de locaux au profit des investisseurs.

Il accueille actuellement une soixantaine d'entreprises opérant dans plusieurs secteurs d'activités, à savoir les industries mécaniques, électriques et électroniques, l'aéronautique, les industries agroalimentaires, l'industrie du textile et habillement, l'industrie du cuir et chaussures, l'industrie pharmaceutique...

En 2017, le parc a pu réaliser 714 MDT d'exportations industrielles, en hausse de 15% par rapport aux années 2015 et 2016, d'après le ministère de l'Industrie et des PME.