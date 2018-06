Tunisie: Les précisions du ministère des A.E.

La présidente de l'Instance vérité et dignité (IVD), Sihem Ben Sedrine, a imputé mardi la responsabilité de la saisie de son passeport diplomatique à l'aéroport Tunis-Carthage et de son interdiction de voyage au ministre des Affaires étrangères, Khemaïes Jhinaoui. Ben Sedrine s'apprêtait à se rendre à l'Institut européen de la paix pour donner une conférence sur l'expérience tunisienne.

L'article 18 de la loi organique 2013-53 du 24 décembre 2013, relative à l'instauration de la justice transitionnelle et à son organisation stipule que « La durée d'activité de l'instance est fixée à quatre (4) années, à compter de la date de nomination de ses membres, renouvelable une fois pour une année, et ce, par décision motivée de l'Instance qui sera soumise à l'assemblée chargée de législation, trois mois avant l'achèvement de son activité».

Selon Bouraoui Limam, la décision de l'annulation du passeport de Sihem Ben Sedrine a été prise sur la base de la décision de l'ARP de ne pas prolonger la durée du mandat d'exercice de l'IVD. Le Parlement avait voté, le 26 mars 2018, contre une prolongation du mandat d'exercice de l'Instance vérité et dignité qui devait initialement prendre expiration le 31 mai 2018 (68 contre et 2 abstentions).

Le ministère des Affaires étrangères n'est pas légalement habilité à interdire à tout citoyen tunisien de voyager, a-t-il ajouté, faisant remarquer que « le service des frontières et des étrangers à l'aéroport de Tunis-Carthage avait signifié à la présidente de l'IVD que son passeport est annulé et qu'elle ne peut désormais l'utiliser».

La présidente de l'Instance vérité et dignité (IVD), Sihem Ben Sedrine, était au courant de l'expiration de la validité de son passeport diplomatique, a souligné hier le directeur de l'information et de la communication au ministère des Affaires étrangères, Bouraoui Limam.

