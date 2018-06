Angola: Parution du livre "Conflits en Afrique et Expérience de l'Angola dans leur résolution"

Avocat et journaliste, il a exercé les fonctions de consultant juridique de l'Imprimerie Nationale, Entreprise Publique, et d'assesseur de Direction de l'Information de l'Agence Angola Presse (Angop).

Mário Augusto est licencié en Droit, et s'est spécialisé en Droit et Communication, ainsi qu'en Relations Internationales Africaines à l'Université Autonome de Lisbonne (UAL).

Ce livre décrit les chemins à parcourir pour que les gouvernements africains puissent entrer dans une nouvelle ère de paix et de stabilité, conduisant à un meilleur climat des affaires afin d'attirer les investissements qui contribuent au développement économique et social de la population.

L'œuvre écrite par le ministre Conseiller de la représentation permanente de la République d'Angola près de la Communauté des Pays de Langue Portugaise (CPLP), Mário Augusto, compte 198 pages, et fait une analyse de la situation politique, économique et sociale de l'Afrique.

