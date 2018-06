Tunisie: Hafedh et Noureddine font cavalier seul

Après le revirement de l'Utica, dont les responsables considèrent que le changement du chef du gouvernement relève exclusivement des compétences du président de la République (position affirmée lundi 18 juin à l'issue d'une rencontre entre les responsables de l'Ugtt et l'Utica), il ne reste plus que deux forces ou deux parties attachées au départ immédiat de Youssef Chahed et de tous ses ministres.

Il s'agit de l'Ugtt avec à sa tête Noureddine Taboubi, le secrétaire général, et Sami Tahri, le SG adjoint et porte-parole, qui considèrent que «la révocation de Youssef Chahed et de son équipe ministérielle constitue une affaire de vie ou de mort et que s'il existe une chance infime de voir les grandes réformes attendues démarrer enfin, c'est bien quand Youssef Chahed fera ses bagages».

Il s'agit également de Nida Tounès, dirigé par Hafedh Caïd Essebsi, qui prône désormais la mise en œuvre d'un plan de salut national fondé essentiellement sur le limogeage de Youssef Chahed et de son équipe ministérielle dans sa totalité. Sauf qu'au sein de Nida Tounès, les choses ne semblent pas aussi claires ou sereines qu'on essaye de le faire croire.

Mercredi 20 juin, les Tunisiens ont été de nouveau édifiés sur la réalités des tensions qui secouent le parti des Berges du Lac et de l'ampleur des divisions qui le traversent au point qu'on ne sait plus maintenant qui s'exprime au nom du parti.

En effet, au moment où Hafedh Caïd Essebsi, le directeur exécutif, signait un communiqué officiel au nom du parti annonçant «soutenir la position de l'Ugtt appelant au départ immédiat de Youssef Chahed et de ses ministres pour incompétence et rendement catastrophique», Sofiène Toubel, le chef du bloc parlementaire nidaïste (qui a refusé d'accompagner Hafedh pour rencontrer Noureddine Taboubi), publie de son côté une déclaration qu'il signe lui-même dans laquelle il est annoncé que «les députés nidaïstes ont décidé de créer une commission parlementaire qui sera chargée d'évaluer le rendement du gouvernement Youssef Chahed.

La commission présidée par le député Ramzi Ben Khemis soumettra son rapport dans une semaine ou dix jours et c'est sur la base de ce rapport que les députés nidaïstes décideront de retirer leur confiance à Youssef Chahed et à son équipe ou de lui renouveler leur soutien au cas où une motion de censure serait soumise à son encontre».

Les observateurs estiment qu'il ne faut pas être un grand stratège ou un politologue émérite pour comprendre que Hafedh Caïd Essebsi n'a plus l'emprise de jadis sur ses troupes qui n'hésitent plus à prendre l'initiative et à former des commissions sans qu'il ne soit consulté.

En plus clair, les députés ou au moins ceux qui commencent à élever la voix pour contester le leadership écrasant et improductif de Hafedh ne sont plus disposés à se taire et à laisser le parti couler davantage, surtout après les deux cinglantes défaites qu'il vient de subir lors des législatives partielles de décembre 2017 en Allemagne et à l'occasion des municipales du 6 mai dernier qui a vu le parti perdre un million de ses électeurs et électrices».

Du côté de la place Mohamed-Ali, certains syndicalistes commencent à s'interroger : «Que cherche réellement Noureddine Taboubi en soutenant à fond et contre tout le monde Hafedh qui compte désormais ses amis?».