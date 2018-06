Ile Maurice: Sécurité maritime - «Le budget de la police est le plus bas au monde»

Pas de bol pour ces deux hommes de 27 et 35 ans, épinglés pour possession d'héroïne et de… Plus »

Vers la fin du radoub, l'équipe de préparation navale de Mumbai a effectué des contrôles de sécurité en mer et a fourni à l'équipage la formation nécessaire sur divers aspects, notamment la lutte contre les incendies, le contrôle des dommages et la manutention du navire.

Le CGS Guardian est doté d'équipements dernier cri. Il possède deux canons et deux systèmes de radar. Sa réparation, au coût de plus de Rs 100 millions, a été possible grâce à une subvention du gouvernement de l'Inde.

