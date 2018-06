Tunisie: Mondial 2018 - Fakhreddine Ben Youssef espère un déclic face à la Belgique

Ce samedi, pour le compte de la 2ème journée du groupe G du Mondial 2018, la Belgique affronte la Tunisie. Les Aigles de Carthage jouent leur dernière carte dans cette compétition après la défaite sévère face à l'Angleterre.

La Tunisie est dos au mur et les hommes de Nabil Maaloul en sont conscients. La sélection tunisienne est ainsi appelée à sortir de son repli défensif exagéré et d'opter pour un schéma porté sur l'offensive pour gêner la défense belge et alléger la tâche de la ligne arrière.

« J'espère que les joueurs ont une vision claire du match à venir. J'espère qu'il y aura un déclic lors de cette rencontre contre la Belgique car ils sont forts mais n'ont qu'une seule et unique tactique. Je pense que l'Angleterre est plus forte que la Belgique », a déclaré l'attaquant de la sélection tunisienne, Fakhreddine Ben Youssef, à RTBF.be.

Les Aigles de Carthage mettront tout en œuvre pour rebondir après leur défaite in extremis (2:1) contre l'Angleterre à l'occasion de leur premier match du Mondial 2018. Les Tunisiens avaient beaucoup défendu contre les Three Lions. Samedi, ils devront se montrer plus mordants dans le secteur offensif s'ils veulent conserver un espoir d'aller plus loin dans la compétition.