Tunisie: Mondial 2018 - Roberto Martínez - Les Tunisiens « sont redoutables en contre-attaque »

La Tunisie s'est inclinée dans son premier match du Mondial 2018 face à l'Angleterre (2-1) et est… Plus »

La sélection de Roberto Martinez, forte d'une invincibilité de presque deux ans, tentera d'écarter la Tunisie dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale du Mondial 2018 avec la manière cette fois-ci et s'octroyer le droit de s'offrir la finale de ce groupe contre l'Angleterre lors de la dernière journée.

« Les joueurs tunisiens possèdent de nombreuses qualités. Ils se connaissent bien. Leur jeu est chargé d'énergie et d'intensité. Ils sont par ailleurs redoutables en contre-attaque. Ils savent jouer vite, verticalement vers l'avant et affichent une grande efficacité. Ils développent aussi un très bon jeu défensif. On devra évoluer à notre meilleur niveau afin de les battre, a détaillé Roberto Martinez au micro de la FIFA. Le début de notre tournoi est positif après la victoire sur le Panama. Cela dit, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Il n'y a pas de rencontre facile dans une compétition de cette ampleur. On va pouvoir tester nos limites dans cet affrontement », a aussi ajouté le sélectionneur de la Belgique.

Le Panama s'est bien défendu et la Belgique avait des difficultés de trouver le moyen de marquer le but. C'est cette fois-ci contre la Tunisie dans la capitale russe que les hommes de Roberto Martínez s'apprêtent à évoluer.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.