Nigeria: Mondial 2018 - Obi Mikel - « Notre destin est toujours entre nos mains »

Critiqué après la débâcle contre la Croatie, le sélectionneur du Nigéria Gernot Rohr devrait procéder à plusieurs changements. Etebo, auteur d'un CSC, et Iwobi pourraient céder leur place à Onazi et Musa. En revanche, Rohr compte maintenir Obi Mikel en position de numéro dix malgré les nombreux appels lui réclamant de le descendre d'un cran.

Auteur de bons lors des éliminatoires du Mondial 2018, les Super Eagles sont mal rentrés dans la compétition et tenteront de corriger leurs erreurs initiales pour bousculer les Islandais. Plus jeune équipe de la compétition, le Nigéria a déjoué face à la Croatie. Avec Victor Moses (Chelsea), John Obi Mikel (Tianjin Teda) ou encore Alex Iwobi (Arsenal) le talent est au rendez-vous et la sélection nigériane s'est qualifiée trois fois en cinq participations pour les huitièmes de finale. Pour rester sur cette lignée, ils devront réagir et s'imposer face aux Islandais pour se relancer dans ce Mondial 2018.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.