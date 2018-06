Tunisie: Mondial 2018 - Les Aigles de Carthage déterminés face au Diables rouges

La Tunisie s'est inclinée dans son premier match du Mondial 2018 face à l'Angleterre (2-1) et est obligée d'engranger quelque chose face aux Diables rouges, samedi.

Pleine d'espoir avant le Mondial 2018 grâce à une campagne de matchs amicaux convaincants, la Tunisie a affiché un triste visage face aux Anglais. Le résultat (défaite 2-1 avec un but à la dernière minute de Kane) n'a pas reflété la différence de niveaux entre les deux équipes. Le scénario du match a été cruel, avec un but dans les arrêts de jeu, mais sans les prouesses de ses gardiens et la maladresse des attaquants anglais, le score aurait pu être nettement plus sévère.

« J'espère que nous avons appris de cette défaite contre l'Angleterre. Nous allons tenter de nous bonifier en vue des prochaines rencontres. Nous devons, notamment, rester concentrés durant nonante minutes et ne pas nous relâcher en fin de partie. J'espère que nous serons plus offensifs contre la Belgique. Nous étions peut-être un peu nerveux ou anxieux pour la première rencontre. N'oubliez pas que beaucoup de joueurs de notre noyau dispute leur première Coupe du monde », a précisé Yassine Meriah à la RTBF.

Pour que la Tunisie se qualifie pour la deuxième étape du Mondial 2018, il lui faudra marquer des points contre la Belgique et le Panama. Les Aigles de Carthage n'ont pas d'autres choix que de gagner et de prendre des risques pour revenir dans la course à la qualification.

« Suite à notre défaite contre l'Angleterre, nous n'avons plus beaucoup d'options. On doit afficher de l'enthousiasme, plus de présence et attaquer davantage. On doit se procurer des opportunités et essayer de gagner ce match. C'est un deuxième test pour nous contre une grosse formation qui possède de l'expérience en Mondial. Nous possédons une bonne équipe, nous sommes déterminés à rendre notre nation fière de nous. L'affrontement s'annonce difficile, mais dans le football, rien n'est impossible... », a ajouté le défenseur central tunisien.