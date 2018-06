Togo: Les Gestionnaires des Ressources humaines en Congrès à Lomé

Avant le 31 Juillet 2018, date du prochain sommet de la CEDEAO à Lomé et au cours de laquelle les deux… Plus »

Tenu autour du thème « Gestionnaire RH : 'business partners', créateurs de valeur et acteurs majeurs de la compétitivité de l'entreprise », ce premier congrès de l'ATGRH a été l'occasion d'une "table ronde sur les contributions stratégiques de la fonction RH à la création de valeur dans les entreprises", de la présentation de la "Communication sur la vision à moyen terme de l'ATGRH" et enfin, du "baromètre RH 2018".

En tout cas, a-t-elle confié "l'on ne grandit qu'en partageant et qu'en recevant des autres aussi" et qu'elle est fière de ce que l'on ait compris que c'est par ce seul moyen que l'on sera plus apte à apporter une plus value aux activités des différentes sociétés ou entreprises que les adhérents de l'ATGRH servent.

Pour sa part, la présidente de l'AFDIP (Association Africaine des formateurs et des directeurs et du personnel (AFDIP), présente à ce premier congrès de l'ATGRH, s'est dit fière de ce que le Togo ait désormais son association nationale.

Aussi, a-t-il lancé un appel au renforcement des compétences pour mieux maitriser les outils qui permettent de gérer les hommes et les femmes du secteur des GRH. Des conseils ont été formulés "pour le respect de l'éthique et de la déontologie des GRH soient au quotidien des praticiens de la Gestion des ressources humaines".

