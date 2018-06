En matière d'éducation inclusive 119 enseignants ont été formés et affectés dans les structures privées en charge des personnes handicapées, 35 323 élèves sont inscrits au primaire et 5 751 au post-primaire.

Sur ses instructions chacun des ministres concernés par les préoccupations a fait le point des actions en cours et celles à venir. Par exemple, en matière de santé, une trentaine de spécialistes sont en formation dans les domaines de la santé, de la kinésithérapie et de l'orthopédie.

A l'issue du discours introductif de la ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, Madame Hélène Marie Laurence Ilboudo/Marchal, les représentants des treize régions ont énuméré leurs préoccupations au Président du Faso. Elles sont relatives à la carte d'invalidité et aux privilèges y afférents, à l'éducation et la formation, à la santé, à l'autonomisation économique, au logement, etc.

Copyright © 2018 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.